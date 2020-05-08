В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти
В Ростовской области растёт показатель заболеваемости COVID-19. Доля заражённых увеличивается буквально с каждый днём. Ещё сутки назад на 100 тысяч населения было 41,9 инфицированных, сегодня же, 11 мая, - уже 44. За весь период в донском регионе зарегистрировали 1 851 случай заболевания. Умерли 22 пациента. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Ранее Rostov.ru сообщал, что более половины случаев заражения протекает бессимптомно. Их выявляют только благодаря тестированию. В данный момент под медицинским наблюдением находятся 7 157 дончан, большая часть из которых дома на самоизоляции.