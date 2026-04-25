«Союзмультфильм» обратился в суд с иском против ростовского бара «Шамайка House». Информация об этом была опубликована в карточке дела Арбитражного суда.Основанием для иска стало использование персонажем «Волк» из мультфильма «Жил-был пёс» без разрешения правообладателя. Изображение культового героя мультфильма размещено внутри заведения.Мультипликационная компания утверждает, что «Шамайка House» нарушила её исключительные права на торговую марку и требует компенсации в размере 200 тысяч рублей.Следует отметить, что это не первый случай, когда «Союзмультфильм» предъявляет претензии предпринимателям из Ростова.