В Ростове рынки на Темернике останутся закрытыми как минимум до середины мая. Об этом сообщила редакция DonDay со ссылкой на Первомайский суд.Как отметил представитель суда, заседание, назначенное на конец апреля, отложили из-за неявки ответчика. 13 мая должно состояться очередное заседание по делу двух рынков - «Первый Темер» и «Белый Темер».Напомним, что торговые точки временно закрыли в конце января. Причиной стала нехватка санитарных книжек у работников. Деятельность рынков приостановили. Сотни человек остались без работы. Спустя несколько недель предпринимателям разрешили забрать товар, они переехали на другие места.Что в итоге будет с «Первым Темером» и «Белым Темером», неизвестно. Как ранее говорил представитель директора Шамиля Карабашева, рынки уже не откроются.