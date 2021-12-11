В Ростовской области стремительно растет показатель заболеваемости коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 12 по 13 декабря он увеличился на 21 единицу и достиг 4 384 на 100 тысяч населения.По информации регионального правительства, коэффициент распространения опасной инфекции держится на прежнем уровне - он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый пациент с коронавирусом может заразить как минимум одного здорового человека.Растет и число заболевших. За прошедшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 654 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 184 019 человек. Большинство из них уже выздоровели (86% людей, болевших коронавирусом).