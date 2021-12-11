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В Ростовской области стремительно растет показатель заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области стремительно растет показатель заболеваемости коронавирусом
В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 12 по 13 декабря он увеличился на 21 единицу и достиг 4 384 на 100 тысяч населения.

По информации регионального правительства, коэффициент распространения опасной инфекции держится на прежнем уровне - он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый пациент с коронавирусом может заразить как минимум одного здорового человека.

Растет и число заболевших. За прошедшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 654 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 184 019 человек. Большинство из них уже выздоровели (86% людей, болевших коронавирусом).
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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