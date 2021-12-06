На Дону коэффициент распространения COVID-19 держится на единице

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 8 декабря, он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный COVID-19 может заразить как минимум одного здорового. Показатель заболеваемости продолжает расти. За последние сутки он увеличился на 17 единиц и теперь составляет 4 302 на 100 тысяч населения.Растет и количество новых пациентов с коронавирусом. За прошедшие 24 часа число зараженных пополнили 655 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 180 762 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако побороть вирус удалось не всем. По информации областного правительства, более 9 тысяч инфицированных скончались от тяжелых последствий.