Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону подскочил на 207 единиц за сутки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области резко увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 18 февраля, он увеличился на 207 единиц и стал равен 6 758 на 100 тысяч населения. Примечательно, что за предыдущие сутки разница составила всего четыре единицы - с 1 547 он вырос тогда до 1 551. С чем связан такой резкий скачок, непонятно. Показатель зависит от общего числа заболевших на Дону, а прирост инфицированных мало отличается за последние несколько дней.Коэффициент распространения COVID-19 держится на отметке 1,3 уже несколько дней. Он показывает, сколько ежедневно здоровых людей может заразиться от одного больного. Однако в отличие от коэффициента прирост инфицированных не стоит на месте. За последние сутки диагноз подтвердился у 4 528 человек. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии заболели 284 тысячи жителей.