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Выяснились подробности зверского убийства пары в Ростовской области

Выяснились подробности зверского убийства пары в Ростовской области
В Ростовской области выяснились подробности зверского убийства пары. Трагедия случилась в ночь с 23 на 24 апреля в селе Кагальник.

Как сообщает портал Donday со ссылкой на источник, 36-летний Роман Н и его 25-летняя возлюбленная Ольга спали дома. Посреди ночи в дом проник бывший бойфренд девушки, чтобы убить их. Экс-возлюбленный не смог смириться с разлукой. Он перерезал горло бывшей, и изрезал ножом Романа.

После случившегося, подонок оставил пару истекать кровью и сбежал.

В настоящее время предполагаемый убийца не найден.
Фото: СоцСети
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