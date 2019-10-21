Появилась официальная информация о новом сезоне сериала «Сваты»



Стала известна официальная информация о седьмом сезоне сериала «Сваты». Заявление сделали представители таганрогского актёра Фёдора Добронравова, который исполняет одну из главных ролей.



В последнее время о сериале были слышны только плохие вести. Артисты сообщали о том, что работа над новыми сериями заморожена. Также была информация о том, что актёры Николай Добрынин, Анна Кошмал и Людмила Артемьева покидают проект.



Эти новости по-настоящему шокировали зрителей, которые за долгие годы существования сериала полюбили семьи Будько и Ковалёвых.

Ещё одним ударом стало сообщение о том, что «Сваты» сменят название и станут называться «Золовка». Эту информацию изданию Starhit прокомментировали представители Фёдора Добронравова:



- Будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые шесть сезонов. Так говорит Федор Викторович. Он остается в шоу, на носу - выпуск продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит сильных изменений. Все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал.



Напомним, первый сезон культового сериала вышел на экраны в 2008 году. Сюжет повествует о двух семьях: жителях деревни и жителях города. Зрители увидели шесть сезонов комедийного шоу. После 2014 года в Украине запретили показ «Сватов», также Добронравову запретили въезд на территорию страны. Тогда съёмки перенесли в Беларусь, но и там работа длилась недолго. Отсняв около половины материала, в 2017 году создатели сериала заморозили процесс.



Режиссёр «Сватов» сообщал о том, что, скорее всего, все серии будут снимать заново.

