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Погода в последние выходные июля в Ростове будет пасмурной и дождливой

Погода в последние выходные июля в Ростове будет пасмурной и дождливой
В Ростове в последние выходные июля погода будет пасмурной и дождливой.

В субботу, 27 июля, днём температура не поднимется выше +23…+24 градусов. Небольшой дождь прогнозируется с утра и до обеда. Ночью температура опустится до +18.

В воскресенье температура днём будет выше на несколько градусов. Воздух прогреется до +30. В течение дня будет облачно, с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ночью температура - до +20…+22 градусов.

В Ростовской области в эти выходные - переменная облачность. В большинстве районов - небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза.

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