Погода в последние выходные июля в Ростове будет пасмурной и дождливой



В Ростове в последние выходные июля погода будет пасмурной и дождливой.



В субботу, 27 июля, днём температура не поднимется выше +23…+24 градусов. Небольшой дождь прогнозируется с утра и до обеда. Ночью температура опустится до +18.



В воскресенье температура днём будет выше на несколько градусов. Воздух прогреется до +30. В течение дня будет облачно, с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ночью температура - до +20…+22 градусов.



В Ростовской области в эти выходные - переменная облачность. В большинстве районов - небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза.