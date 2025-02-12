Погибшего сотрудника ДПС хоронят в Красном Сулине

Фото: Дондей

В городе Красный Сулин 12 февраля идет прощание с сотрудником ДПС, погибшим в результате ДТП. Десятки коллег пришли отдать дань уважения своему товарищу.Церемония отпевания прошла в церкви. Затем колонна патрульных машин направилась к кладбищу, где полицейского похоронят.Авария произошла, когда водитель автомобиля «ГАЗ Некст» столкнулся с грузовиком «Фотон». После этого отечественный автомобиль вылетел с дороги и врезался в стоящий на обочине «Мерседес». В это время сотрудник ГИБДД проверял документы у водителя иномарки.Сотрудник ДПС получил серьёзные травмы и позже скончался в больнице.