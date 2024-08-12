Погибшего в СВО бойца представили к медали Суворова
Погибшего в СВО 43-летнего бойца представили к медали Суворова. Максим Мурушкин был удостоен государственной награды посмертно.
Мужчина родом из хутора Александровка Аксайского района. Осенью 2022 года его призвали на спецоперацию в рамках частичной мобилизации.
Спустя год Максим Мурушкин получил ранение во время выполнения боевой задачи. Жизнь мужчины оборвалась 13 сентября в городе Артемовске.
На церемонии 8 августа 2024-го родственникам бойца передали медаль Суворова.