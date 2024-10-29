Поезда из Ростова в Краснодар перестанут работать 29 октября

Фото: ростов.ру

Из-за ремонтных работ на железнодорожной линии 29 октября будут отменены несколько поездов, следующих из Ростова-на-Дону в Краснодар и обратно.Не состоялся рейс, который должен был отправиться из Ростова в 7:36 и прибыть в Краснодар в 12:30. Также не состоится обратный рейс из Краснодара в Ростов, который должен был отправиться в 17:10 и прибыть в пункт отправления в 21:41.Кроме того, на сутки будут отменены следующие рейсы: № 6265 сообщением Орловка — Тимашевская; № 6267 сообщением Тимашевская — Краснодар-1; № 6270 сообщением Краснодар-1 — Тимашевская; № 6268 сообщением Тимашевская — Орловка-Кубанская.