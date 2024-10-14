Электричка из Ростова в сторону Краснодара отменена 29 октября

Фото: Ростов ру.

29 октября временно приостановят движение электричек из Ростова в сторону Краснодара. Причина — проведение ремонтных работ на железнодорожной линии. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.В этот день не будет осуществляться рейс утреннего поезда № 6264/626, который курсирует между Ростовом-Главным и Орловкой-Кубанской, отправляющегося с вокзала Ростов-Главный в 07:36.Соответственно, отменяются также и электричка № 6265, следующая из Орловки-Кубанской в Тимашевскую, и № 6267, курсирующая между Тимашевской и Краснодаром 1, а также № 6270, связывающая Краснодар 1 с Тимашевской.Также не будет работать поезд № 6268, который соединяет Тимашевскую с Орловкой-Кубанской, отправляющийся из Тимашевской в 18:44.Отсюда также отменяется и электричка № 6266/6265, курсирующая от Орловки-Кубанской до Ростова-Главного, отправляющаяся в 20:29 и прибывающая на Ростов-Главный в 21:41.