Подтопление территорий возможно из-за непогоды в Ростовской области

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В Ростовской области предупредили об опасности подтопления территорий. Уровень воды может увеличиться до критических отметок в Дону и Таганрогском заливе из-за нагона ураганным ветром. Согласно прогнозам синоптиков, ночью 17 декабря порывы воздуха будут доходить до 100 километров в час. Это 28 метров в секунду.В управлении по делам ГО и ЧС Ростова сообщили, что рядом с Таганрогом уровень воды может подняться до 700 сантиметров. В районе Азова — до 690 сантиметров. У берегов донской столицы — до 190 сантиметров, около Аксая — до 260 сантиметров.С 16 по 18 декабря в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Людей призывают сохранять бдительность и осторожность.