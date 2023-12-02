Под Таганрогом женщина с сыном на легковушке увязла на дне залива
В Неклиновском районе Ростовской области мать с ребенком на машине увязли на обмелевшем побережье. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.
Днем 2 декабря женщина решила прокатиться с сыном к морю. Они добрались на легковушке до водоема в районе села Боцманово.
Вероятно, женщина-водитель хотела подъехать поближе к краю воды. В какой-то момент колеса автомобиля забуксовали в вязком песке.
Как удалось выбраться семье из ловушки, неизвестно.