Под Таганрогом женщина с сыном на легковушке увязла на дне залива

Фото: соцсети (тг Таганрог.Происшествия).

В Неклиновском районе Ростовской области мать с ребенком на машине увязли на обмелевшем побережье. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.Днем 2 декабря женщина решила прокатиться с сыном к морю. Они добрались на легковушке до водоема в районе села Боцманово.Вероятно, женщина-водитель хотела подъехать поближе к краю воды. В какой-то момент колеса автомобиля забуксовали в вязком песке.Как удалось выбраться семье из ловушки, неизвестно.