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Под Таганрогом женщина с сыном на легковушке увязла на дне залива

Под Таганрогом женщина с сыном на легковушке увязла на дне залива
В Неклиновском районе Ростовской области мать с ребенком на машине увязли на обмелевшем побережье. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

Днем 2 декабря женщина решила прокатиться с сыном к морю. Они добрались на легковушке до водоема в районе села Боцманово.

Вероятно, женщина-водитель хотела подъехать поближе к краю воды. В какой-то момент колеса автомобиля забуксовали в вязком песке.

Как удалось выбраться семье из ловушки, неизвестно.
Фото: соцсети (тг Таганрог.Происшествия).
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