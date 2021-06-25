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Под суд пойдет житель Ростовской области, натравивший на участкового псов

Под суд пойдет житель Ростовской области, натравивший на участкового псов
В Ростовской области мужчина, натравивший овчарок на участкового, пойдет под суд. Первое слушание состоится 5 июля в Песчанокопском районном суде.

По версии следствия, происшествие случилось в селе Веселом Веселовского района 30 апреля 2020 года. В тот день мужчина выпивал у себя дома. В какой-то момент к нему пришли сотрудники администрации и участковый, который принес акт об административном правонарушении. Дончанин гостям не обрадовался. Вместо того чтобы поехать в отдел полиции, он открыл калитку и натравил на полицейского двух немецких овчарок.

Послушные животные набросились на правоохранителя, и ему пришлось применить оружие. Псы испугались и отбежали в сторону. Участковый обратился за медпомощью. Врачи диагностировали у него множественные травмы рук.

Мужчину вскоре задержали, но уже не по административному делу, а по уголовному. Его обвиняли в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе судов Ростовской области, 5 июля в Песчанокопском районном суде состоится первое слушание по этому делу.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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