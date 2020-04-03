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Бежавшего из ростовского СИЗО мужчину и его «адвоката» на месяц заключили под стражу

Бежавшего из ростовского СИЗО мужчину и его «адвоката» на месяц заключили под стражу
Для бежавшего из ростовского СИЗО № 5 мужчины и его «адвоката» избрали меру пресечения. Они проведут под стражей 30 дней, сообщил прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону Роман Агапов.

Как сообщил источник, 28-летнего мужчину задержали во время совершения очередного преступления. В тот момент он должен был содержаться в СИЗО № 5 до 28 февраля 2020 года, но, как оказалось, около двух месяцев был на свободе. Вместо него под стражей был его «адвокат», выдававший себя за подозреваемого.

Беглеца и его «двойника» обвиняют по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или или из-под стражи». Им грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили также в отношении сотрудников следственного изолятора, которые упустили беглеца из виду.

Уголовные дела находятся под личным контролем прокурора Романа Агапова.

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