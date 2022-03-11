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В Ростовской области судебный пристав покончил с собой возле здания суда

В Ростовской области судебный пристав покончил с собой возле здания суда
В Ростовской области судебный пристав покончил с собой возле здания суда. Происшествие случилось утром 14 марта в селе Покровское Неклиновского района. Источник Rostov.ru рассказал подробности ЧП.

Труп 38-летнего Сергея Жарикова нашел его коллега возле судебного участка №1 на улице Ленина. В кителе судебного пристава была найдена записка. Известно, что незадолго до смерти у него были проблемы в семье, а буквально на днях Сергей получил выговор по работе.

Ранее Сергей Жариков занимал должность заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава в отделе по Куйбышевскому и Матвеево-Курганскому районам Ростовской области.

Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Фото: yandex.ru
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