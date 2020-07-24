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На Дону 6 233 человека находятся под меднаблюдением с подозрением на COVID-19

На Дону 6 233 человека находятся под меднаблюдением с подозрением на COVID-19
Фото: zab.ru

В донском регионе под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 6 233 человека. О данных на 27 июля рассказали в Роспотребнадзоре по Ростовской области.

Дома на самоизоляции остаются 6 212 жителей региона. За весь период пандемии COVID-19 под контролем медицинских работников находились порядка 67 тысяч человек. За это же время меднаблюдение было снято с 60,7 тысячи дончан.

Напомним, несмотря на рост числа инфицированных, в Ростовской области продолжают снимать ограничительные меры. Так, с 20 июля открылись музеи, выставочные залы и культурные клубы.

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