На Дону 6 233 человека находятся под меднаблюдением с подозрением на COVID-19

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В донском регионе под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 6 233 человека. О данных на 27 июля рассказали в Роспотребнадзоре по Ростовской области.Дома на самоизоляции остаются 6 212 жителей региона. За весь период пандемии COVID-19 под контролем медицинских работников находились порядка 67 тысяч человек. За это же время меднаблюдение было снято с 60,7 тысячи дончан.Напомним, несмотря на рост числа инфицированных, в Ростовской области продолжают снимать ограничительные меры. Так, с 20 июля открылись музеи, выставочные залы и культурные клубы.