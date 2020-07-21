Почти 6,5 тысячи человек остаются под меднаблюдением с подозрением на CОVID-19 в Ростовской области

Фото: volga-kaspiy.ru

В Ростовской области 6 441 человек находится под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус. Обновлённая информация появилась на портале регионального правительства 24 июля.На самоизоляции по месту жительства остаются 6 429 дончан. За последние 24 часа с 59 человек сняли медицинское наблюдение. Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции медицинским контролем были охвачены более 65,8 тысячи жителей Ростовской области.Напомним, донской регион находится уже на третьем этапе снятия ограничений. Так, с 23 июля возобновили работу музеи, выставочные залы и культурные клубы. Ранее открыли бассейны, салоны красоты, торговые центры, бани и сауны.