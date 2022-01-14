Почти 200 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом с начала пандемии

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В Ростовской области ежедневно фиксируют сотни случаев заражения коронавирусом. По данным на 16 января, с начала пандемии диагноз подтвердился у 199 597 человек. Из них 494 подхватили опасную инфекцию за прошедшие сутки.Большинство новых зараженных (37,6%) - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше, 31,4% новых пациентов, выявили среди людей от 46 до 65 лет. Борьбу с COVID-19 начали и люди от 66 до 79 лет (14,4%). Также положительные результаты ПЦР-тестов получили 5,3% жителей Дона старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. В числе новых заболевших 11,3% составляют несовершеннолетние.Не уменьшается и число людей, умерших после коронавируса. За период пандемии скончались 9 880 человек. По информации правительства области, все они страдали различными хроническими заболеваниями.