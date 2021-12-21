В Ростовской области коронавирусом заболели более 190 тысяч жителей

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число случаев заражения коронавирусом. По данным на 23 декабря, диагноз подтвердился у 190 062 человек. Из них 521 начал борьбу с опасной инфекцией за последние сутки.Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 198 человек, или 38%. Еще 185 заболевших составили жители регионов от 46 до 65 лет (35,5%). Положительные результаты тестов на коронавирус получили и пенсионеры. 66 зараженных (12,7%) - люди от 66 до 79 лет и 30 - старше 80 лет (5,7%). Также диагноз подтвердился у 42 детей (8,1%).Увеличилось и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки скончались 27 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 9 418 человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.