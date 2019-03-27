Пластиковое благоустройство: большую часть люков в Ростове заменили на полимерные дешёвки



В рамках так называемого благоустройства в Ростове около 80% чугунных люков заменили на пластиковые. Такая участь настигает улицу за улицей.



Недавно стало известно, что администрация Ленинского района планирует реконструировать улицу Шаумяна по примеру переулков Газетный и Семашко. Горожане уверены, что на эту улицу давно стоило обратить внимание, сделать её более комфортной для пешеходов и разгрузить от автомобилей.



Единственное, чего боятся жители, - что на благоустройстве вновь сэкономят и их ожидания не оправдаются. Возьмём хотя бы пластиковые крышки, которые появились на месте чугунных люков. Очевидно, планировалось, чтобы они сливались с тротуарным покрытием. Однако, план не удался — пластик через какое-то время проседает и превращается в настоящее корыто. В нём скапливаются вода, листва, окурки и мелкий мусор. Мало того, что эти крышки портят вид улиц, так о них ещё споткнуться можно.



– Крышки из подобного полимера уместны разве что только на приусадебном участке или даче, с отсутствием каждодневной нагрузки, - сетует руководитель объединения «Мой Фасад» Роман Бочарников. - К тому же под горячими лучами солнца они деформируются.



Даже в переулках Газетном и Семашко, которые ставят в пример, люки находятся в жутком состоянии. Конечно, они намного дешевле. Пластик не так сильно бьёт по карману, как чугун.



- Ничего себе экономия! Не лучше ли положить один раз и на многие десятилетия нормальную чугунную крышку (а еще лучше оставить на своем месте старую, историческую), чем каждые два года менять негодную пластиковую дешёвку?



Раньше существовала проблема: металлические круги воровали. Но кто будет в центре, где на каждом здании стоят камеры, брать крышки? Тем более работникам пунктов приёма металлолома запрещено принимать подобные предметы, которые могут оказаться «спионеренными».



Сейчас в Ростове осталось немного советских раритетов, на которых стоят год выпуска и даже имена промышленников и названия предприятий разных эпох существования страны. Но их становится все меньше и меньше...

