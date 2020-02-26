Пятый этаж главного ж/д вокзала Ростова отремонтируют почти за 7 млн рублей



Пятый этаж вокзала «Ростов – Главный» отремонтируют до конца текущего года. На преображение служебно-бытового здания планируют потратить 6,8 миллиона рублей. Исполнителя контракта на сайте госзакупок ищет ОАО «Российские железные дороги».



Согласно опубликованным документам подрядчик должен поменять напольное покрытие, окна, двери, розетки, выключатели, светильники и сделать подвесные потолки. За указанную сумму также нужно будет установить отопительные стальные и чугунные радиаторы, умывальники, громкоговорители и извещатели. Кроме того, с этих же денег придется закупить необходимые стройматериалы и оплатить проделанную работу.



Победителя выберут 20 марта. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 10 марта.