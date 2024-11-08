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Петр Евдокимов назначен руководителем аппарата Заксобрания Ростовской области

Петр Евдокимов назначен руководителем аппарата Заксобрания Ростовской области
Назначен руководитель Законодательного Собрания Ростовской области. Им стал парламентарий с многолетним опытом Петр Евдокимов.

Петр Евдокимов — уроженец поселка Усть-Донецкого. Он получил два высших образования: в Северо-Кавказской академии государственной службы и в Южном федеральном университете.

В 2004 году Петр Евдокимов начал работать в аппарате Законодательного Собрания Ростовской области. Спустя девять лет, в сентябре 2013 года, его повысили до должности заместителя руководителя аппарата Заксобрания Ростовской области — начальника организационного управления.

В ноябре 2024 года Петр Евдокимов занял пост руководителя аппарата Законодательного Собрания Ростовской области — начальника организационного управления.
Фото: Законодательное собрание РО
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