Петр Евдокимов назначен руководителем аппарата Заксобрания Ростовской области

Фото: Законодательное собрание РО

Назначен руководитель Законодательного Собрания Ростовской области. Им стал парламентарий с многолетним опытом Петр Евдокимов.Петр Евдокимов — уроженец поселка Усть-Донецкого. Он получил два высших образования: в Северо-Кавказской академии государственной службы и в Южном федеральном университете.В 2004 году Петр Евдокимов начал работать в аппарате Законодательного Собрания Ростовской области. Спустя девять лет, в сентябре 2013 года, его повысили до должности заместителя руководителя аппарата Заксобрания Ростовской области — начальника организационного управления.В ноябре 2024 года Петр Евдокимов занял пост руководителя аппарата Законодательного Собрания Ростовской области — начальника организационного управления.