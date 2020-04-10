Первая за две недели пробка образовалась в Ростове-на-Дону из-за ремонта моста

С момента введения режима самоизоляции дороги Ростова-на-Дону опустели. Вместе с тем пропали и пробки. Даже в утренние и вечерние часы пик дороги донской столицы остаются свободными.Однако 14 апреля автомобилистам пришлось стоять в пробке на улице Зоологической. Затор образовался из-за начала ремонта моста через реку Темерник.Как сообщили в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, на объекте стартовала разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части. В настоящее время демонтированы перильное и колесоотбойное ограждения.Из-за работ на данном участке ограничено движение транспорта. Автомобили двигаются по одной полосе. Перед въездом на мост установлен светофор.Полностью завершить ремонт планируется к 1 сентября.