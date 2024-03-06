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Перед судом предстанет юноша, устроивший поножовщину в Новочеркасске

Перед судом предстанет юноша, устроивший поножовщину в Новочеркасске
В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело парня, устроившего поножовщину. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум мужчинам».

ЧП случилось в начале декабря 2023 года. Житель слободы Красюковской, которому на тот момент было 17 лет, приехал погулять в Новочеркасск. На одной из улиц он завел беседу с прохожими. В какой-то то момент диалог перерос в конфликт. Вскоре молодой человек вышел из себя. Он достал нож и несколько раз ударил лезвием оппонентов.

Раненых доставили в больницу, где им смогли спасти жизни. Правоохранители нашли и задержали подростка. В отношении него возбудили уголовное дело. Как сообщили в региональном СУ СКР, расследование завершено, а дело передано в суд.
Фото: Rostov.ru.
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