Пациент онкодиспансера в Волгодонске получил положительный тест на COVID-19

Один из пациентов ГБУ РО «Онкодиспансер» заразился коронавирусом. Об этом 4 июня сообщили в областном оперативном штабе.Новую коронавирусную инфекцию у дончанина выявили после завершения лечения и выписки из медучреждения. В связи с этим онкологический диспансер с 3 июня закрыт на карантин до особого распоряжения. Плановая госпитализация в больнице приостановлена.На сегодняшний день в стационаре медучреждения проводят все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия.Напомним, «ковидом» в Ростовской области болеют уже 5 557 человек. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 184 жителей. Вылечились за весь период более двух тысяч дончан, 43 скончались.