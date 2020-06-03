Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пациент онкодиспансера в Волгодонске получил положительный тест на COVID-19

Пациент онкодиспансера в Волгодонске получил положительный тест на COVID-19
Один из пациентов ГБУ РО «Онкодиспансер» заразился коронавирусом. Об этом 4 июня сообщили в областном оперативном штабе.

Новую коронавирусную инфекцию у дончанина выявили после завершения лечения и выписки из медучреждения. В связи с этим онкологический диспансер с 3 июня закрыт на карантин до особого распоряжения. Плановая госпитализация в больнице приостановлена.

На сегодняшний день в стационаре медучреждения проводят все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия.

Напомним, «ковидом» в Ростовской области болеют уже 5 557 человек. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 184 жителей. Вылечились за весь период более двух тысяч дончан, 43 скончались.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.