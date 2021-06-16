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От коронавируса выздоровели более 88 тысяч жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели более 88 тысяч жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса вылечили 88 666 человек. За последние сутки инфекцию побороли 203 дончанина.
Большинство заболевших получают лечение амбулаторно - инфекция у них протекает в легкой форме.

COVID-19 зачастую осложняется пневмонией (воспалением легких), острой дыхательной недостаточностью, острым респираторным дистресс-синдромом (жизнеугрожающим состоянием, связанным с резким снижением уровня кислорода в тканях), ДВС-синдромом (патологическими нарушениями в свертывающей системе крови). Наиболее распространенные симптомы заболевания – высокая температура, сухой кашель, слабость. Тяжелое и крайне тяжелое течение болезни в основном наблюдается у ослабленных и пожилых людей, а также пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки от вируса скончались шесть жителей донского региона. Всего за период пандемии не стало 4 587 человек, сообщили в областном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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