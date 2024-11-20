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Осужденный в Ростовской области за махинации с жильем для сирот чиновник пытается обжаловать приговор

Осужденный в Ростовской области за махинации с жильем для сирот чиновник пытается обжаловать приговор
В Ростовском областном суде рассматривается дело бывшего руководителя управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Миллеровского района Евгения Дорошева. Чиновник был признан виновным в мошенничестве, связанном с предоставлением жилья для сирот, и теперь пытается оспорить приговор.

В июле суд вынес приговор бывшему первому заместителю главы Миллеровского района Игорю Жирикову и руководителю районного управления ЖКХ, строительства и транспорта Евгению Дорошеву.

Миллеровский районный суд установил, что с 2018 по 2020 годы Жириков проводил аукцион на строительство жилья для детей-сирот. Однако около 70 человек не получили качественное жилье вовремя. Муниципалитету пришлось привлекать дополнительные средства для решения этой проблемы.

Оба чиновника были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Евгения Дорошева также осудили за служебный подлог. Однако они избежали лишения свободы. Игоря Жирикова приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей, а Евгения Дорошева обязали выплатить 120 тысяч рублей.

Игоря Жирикова, по-видимому, такой исход удовлетворил. Однако Евгений Дорошев не согласился с наказанием и подал апелляцию. Ростовский областной суд рассмотрит дело 21 ноября.
Фото: Ростов ру
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