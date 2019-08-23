Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Главный архитектор Мартыновского района не мог оспорить приговор

Главный архитектор Мартыновского района не мог оспорить приговор
Главный архитектор Мартыновского района не смог оспорить решение суда. Александр Корчига подавал жалобу в Ростовский областной суд, однако суд оставил в силе приговор первой инстанции.

Александр Корчига обвинялся в превышении должностных полномочий. Главный архитектор в 2016 году выдал разрешение на строительство в слободе Большая Мартыновка 16-квартирного жилого дома. При этом к земельному участку, где планировалась застройка, не были подведены электрические сети, о чем чиновник знал. По этой причине строительство жилья, которое предназначалось для детей-сирот, до сих пор не завершено.

За совершенное преступление архитектор заплатит 50 тысяч рублей. Изначально суд приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей, однако с учетом того, что Корчига находился под стражей во время следствия, сумму снизили на 20 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.