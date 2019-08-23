Главный архитектор Мартыновского района не мог оспорить приговор



Главный архитектор Мартыновского района не смог оспорить решение суда. Александр Корчига подавал жалобу в Ростовский областной суд, однако суд оставил в силе приговор первой инстанции.



Александр Корчига обвинялся в превышении должностных полномочий. Главный архитектор в 2016 году выдал разрешение на строительство в слободе Большая Мартыновка 16-квартирного жилого дома. При этом к земельному участку, где планировалась застройка, не были подведены электрические сети, о чем чиновник знал. По этой причине строительство жилья, которое предназначалось для детей-сирот, до сих пор не завершено.



За совершенное преступление архитектор заплатит 50 тысяч рублей. Изначально суд приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей, однако с учетом того, что Корчига находился под стражей во время следствия, сумму снизили на 20 тысяч рублей.