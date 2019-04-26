Осужденные из Нижнего Тагила пригласили ростовчанина Басту на концерт в колонию



Заключенные исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле пригласили ростовчанина Басту выступить с концертом у них в тюрьме. Осужденные записали ролик, в котором «зазывают» Василия Вакуленко в режимное учреждение.



В «клипе» двое зеков – вокалист Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин - зачитывают рэп, в котором отмечают, что ждут артиста 17 мая у себя в ИК.



«Приезжай к нам в гости, Василий.

Приезжай, мы тебя пригласили!

Будем ждать тебя в Нижнем Тагиле,

ФКУ ИК № 12, предложение - в силе», - исполняют заключенные.



Сам Василий Вакуленко никак не отреагировал на поступок осужденных.

