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Осужденные из Нижнего Тагила пригласили ростовчанина Басту на концерт в колонию

Осужденные из Нижнего Тагила пригласили ростовчанина Басту на концерт в колонию
Заключенные исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле пригласили ростовчанина Басту выступить с концертом у них в тюрьме. Осужденные записали ролик, в котором «зазывают» Василия Вакуленко в режимное учреждение.

В «клипе» двое зеков – вокалист Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин - зачитывают рэп, в котором отмечают, что ждут артиста 17 мая у себя в ИК.

«Приезжай к нам в гости, Василий.
Приезжай, мы тебя пригласили!
Будем ждать тебя в Нижнем Тагиле,
ФКУ ИК № 12, предложение - в силе», - исполняют заключенные.

Сам Василий Вакуленко никак не отреагировал на поступок осужденных.

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