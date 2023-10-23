Осторожнее с огнем: что нельзя делать 24 октября – в День Филипповой Канители

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Что запрещено делать в День Филипповой Канители, 24 октября? Существует ряд правил, которые помогут избежать невзгод.Апостол Филипп – один из 70 апостолов Иисуса. Он проповедовал в странах Ближнего Востока, которые расположены рядом с Палестиной, а также помогал детям-сиротам, вдовам и больным. Позднее его отправили епископом в Лидию, там он крестил многих людей. Умер Филипп в глубокой старости.Согласно церковному календарю, 24 октября чтили память Филиппа. Считается, что именно этот день был хлопотным. Также середина осени – это время грязи, слякоти на дорогах и распутицы. Состояние, когда дороги развозило, называлось «канителью» (нудное, долго тянущееся дело). После Филипповой Канители дни начинают тянуться.Филиппова Канитель не любит беспорядка, поэтому накануне важно навести чистоту в доме. Если этого не сделать, следующий год пройдет в хаосе. В этот день стоит избегать перееданий, с лишней пищей можно «проглотить» финансовый достаток и удачу.Также нельзя играть с огнем. Это может привлечь в дом нечистую силу. Пользоваться острыми предметами тоже запрещено. Травмы, которые человек получил в этот день, будут заживать дольше. Кроме того, нежелательно наблюдать за воронами, это может привести к беде.