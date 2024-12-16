Организаторов концерта Басты в Красноярске оштрафуют за перенесенный концерт

Фото: социальные сети Василия Вакуленко

С компании «Небо рекордс» взыщут 664 тысячи рублей за срыв концерта известного ростовского рэпера Басты в Красноярске. Информацию об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.Концерт должен был пройти 25 июня 2023 года. Однако за сутки до его начала организаторы приняли решение перенести мероприятие. Владельцам билетов объяснили, что отмена связана с появлением в Ростове вооруженных наемников. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение не проводить массовое мероприятие.Фанаты столкнулись с трудностями при попытке вернуть деньги за билеты и начали обращаться в Роспотребнадзоре. В досудебном порядке за билеты им вернули 543 624 тысячи рублей.В суд было подано 31 исковое заявление. После принятия иска организатор вернул стоимость 29 билетов. Остальным двум владельцам билетов деньги вернули только после решения суда, в размере девяти тысяч рублей.