Организаторов концерта Басты в Красноярске оштрафуют за перенесенный концерт
С компании «Небо рекордс» взыщут 664 тысячи рублей за срыв концерта известного ростовского рэпера Басты в Красноярске. Информацию об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
Концерт должен был пройти 25 июня 2023 года. Однако за сутки до его начала организаторы приняли решение перенести мероприятие. Владельцам билетов объяснили, что отмена связана с появлением в Ростове вооруженных наемников. Для обеспечения безопасности граждан было принято решение не проводить массовое мероприятие.
Фанаты столкнулись с трудностями при попытке вернуть деньги за билеты и начали обращаться в Роспотребнадзоре. В досудебном порядке за билеты им вернули 543 624 тысячи рублей.
В суд было подано 31 исковое заявление. После принятия иска организатор вернул стоимость 29 билетов. Остальным двум владельцам билетов деньги вернули только после решения суда, в размере девяти тысяч рублей.