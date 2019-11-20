Оксана Воеводина рассказала о нелёгкой жизни матери-одиночки



Уроженка Таганрога модель Оксана Воеводина рассказала о нелёгкой жизни матери-одиночки. После развода с экс-королём Малайзии ей приходится не только одной заботиться о малыше, но и самостоятельно зарабатывать на жизнь.



Молодая мама поделилась новостями из своей жизни с подписчиками в «Инстаграме». Девушка запустила два бизнес-проекта, но пока они не приносят прибыли. Кроме того, она посещает курсы повышения квалификации.

«Поспать просто нет возможности, так как просыпаешься вместе малышом каждые два часа, при этом нужно хорошо выглядеть, следить за здоровьем, оплачивать счета, квартиру, страховки, лекарства, врачей и т. д. Мама молодая, и тоже работает и заботится о моей младшей сестре, так что посвятить себя полностью внуку не может», - посетовала Воеводина.







Напомним, пара «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V распалась летом 2019 года. Долгое время русская Золушка скрывала развод. Она продолжала публиковать совместные снимки с трогательными подписями. Однако монарх сделал официальное заявление, после чего создавать иллюзию идеальной семьи в соцсетях с помощью старых фотографий стало невозможно.



Экс-король не только развёлся с женой, но и отказался от своего ребёнка. На момент развода Оксана была беременна. После его представители заявили о готовности бывшего правителя заплатить крупную сумму денег, чтобы больше никогда не слышать о русской модели и её сыне.



В настоящее время Оксана Воеводина живёт с малышом в Москве.

