Военный аэродром «Центральный» в Ростовской области получил новый трактор

Фото: правительство РО.

Новый трактор «Уралец» поступил в распоряжение аэродрома «Центрального» в Ростовской области. С его помощью военнослужащие смогут эффективнее перевозить грузы бортами авиации.Функциональные возможности техники позволят расчищать взлетную полосу, проводить буксировку и перевозить военно-технические грузы в зону СВО. Кроме того, благодаря своей модификации трактор сможет легко подстраиваться под новые задачи — для этого на него нужно будет установить навесное оборудование.— Точно такой же был передан военнослужащим одного из именных подразделений региона, отзывы только положительные: надежен, неприхотлив и прост в обслуживании, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Перевозки грузов в зону СВО — одна из приоритетных задач правительства региона, поэтому все заявки на оборудование и технику от командования Южного военного округа власти обрабатывают в кратчайшие сроки. В доставке грузов большую помощь оказывают военнослужащие аэродрома. С ними большие по объему грузы попадают в точку назначения значительно быстрее.Кроме техники и оборудования, военнослужащие получают воду, продукты питания, фрукты и овощи. Такие грузы формируются при участии глав районов, сельхозтоваропроизводителей и неравнодушных дончан. Волонтеры, в свою очередь, отправляют на фронт собственноручно сделанные окопные свечи, сплетенные маскировочные сети, продукты и открытки с теплыми словами.— Сегодня каждый житель Ростовской области — от главы региона до юнармейца — желает бойцам победы. А правительство региона, администрации муниципальных образований, волонтеры сделают все, чтобы они могли не волноваться за родных и близких, — добавил Вадим Артемов.