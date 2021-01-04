Одну из крупнейших в Ростовской области поликлиник открыли в Неклиновском районе

В Неклиновском районе открыли одну из крупнейших поликлиник в Ростовской области. Теперь квалифицированную медпомощь смогут получить около 18,5 тысячи жителей муниципалитета. Медицинское учреждение торжественно открыли 11 января в селе Покровском.Современный центр появился на месте старого корпуса, который был построен еще в 50-е годы. Новый модульный медцентр - главный проект последних лет для главврача Неклиновской ЦРБ Дмитрия Кузнецова. Построить новое здание по последним современным технологиям удалось в кратчайшие сроки. К примеру, стены возвели буквально за несколько месяцев.Поликлинику торжественно открыл новый министр здравоохранения донского региона Юрий Кобзев. Во время выступления он подчеркнул, что она оснащена всем необходимым современным оборудованием для оказания качественной медпомощи не только взрослым, но и детям.По словам главврача Неклиновской ЦРБ Дмитрия Кузнецова, поликлиника является частью медицинского кластера. Для удобства и безопасности пациентов установили понятные указатели, информационное табло, а в местах ожидания поставили телевизоры.- 18,5 тысячи жителей Неклиновского района, среди которых почти 4 тысячи - дети, будут получать медпомощь более чем по 25 направлениям. За две смены врачи смогут принять порядка 600 человек, - подчеркнул главврач ЦРБ. - Больница удобно расположена для населения. От конечной автобусной остановки до главного входа - всего 150 метров. Мы уже проложили дорожку. К весне планируем завершить все работы по благоустройству. В скором времени здесь высадят деревья и установят скамейки.Не забыли проектировщики и о комфорте медперсонала. Все кабинеты оснащены новой удобной мебелью, компьютерами и необходимым оборудованием. Более того, в поликлинике есть отдельная комната отдыха, где сотрудники учреждения могут принять душ и немного расслабиться.Дмитрий Кузнецов добавил, что у поликлиники есть собственная газовая котельная. Благодаря ей можно существенно сократить затраты на отопление здания.Строительство и обустройство поликлиники в рамках национального проекта «Здравоохранение» обошлись немногим менее 100 миллионов рублей. Из них 82,2 миллиона - средства регионального бюджета, а 13,2 миллиона выделили из бюджета муниципалитета.Несмотря на то, что работы по благоустройству еще продолжаются, с 12 января медучреждение начало свою работу.