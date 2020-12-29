Главный врач неклиновского ковидного госпиталя рассказал о ситуации в медучреждении и причинах недовольства нескольких работников

Главврач Неклиновского района Дмитрий Кузнецов оказался вовлеченным в конфликт после того, как в одной из соцсетей появилась публикация с жалобами части медицинского персонала. Информацию подхватили и ряд СМИ. В ней утверждалось, что медики ковидного госпиталя недовольны давлением со стороны главного врача.Реальность оказалась несколько иной. Конфликт был спровоцирован несколькими медработниками, которые были недовольны требовательностью главного врача.На базе Неклиновской ЦРБ функционирует ковидный госпиталь на 26 коек. Реанимация полностью оснащена новым оборудованием. В декабре в медучреждении появились еще семь новых аппаратов ИВЛ, а их общее количество достигло 17.Из-за напряженной эпидемиологической ситуации работа в «красной» зоне стала настоящей проверкой не только профессионализма, но и прочности морального духа медиков.По словам главного врача госпиталя Дмитрия Кузнецова, все его требования сводились к тому, чтобы медицинский персонал больницы соблюдал клинические правила по лечению коронавируса и грамотно выполнял обязанности. В ответ он получил волну непонимания и жалобы в соцсетях. Мол, слишком уж он суров.Увы! Суровые времена требуют суровых подходов. Впрочем, главный врач вовсе не считает, что эта ситуация должна получить конфликтное развитие. Он прекрасно понимает, как тяжело приходится его подчиненным: на протяжении девяти месяцев медики спасают жизни пациентов, пораженных опасной инфекцией. Они буквально на передовой. Нагрузка на врачей выросла в десятки раз, и нервы у всех на пределе. Однако профессиональный долг нужно выполнять до конца, считает Дмитрий Кузнецов, поэтому главврач и требует полной отдачи и хорошей работы. В условиях разбушевавшейся пандемии отношение к работе приходится менять, а к этому готовы не все.Узнав о том, что он якобы обвиняет своих сотрудников в смерти пациентов, Дмитрий Владимирович испытал шок. По его словам, он не ожидал, что требования соблюдения обычных правил станут поводом для сведения счетов.К слову, за период пандемии в больнице вылечили 566 человек с коронавирусом. К несчастью, 34 человека спасти не удалось. При этом в Неклиновском районе один из самых низких показателей в стране по смертности от COVID-19. В медучреждении работают опытные медики, среди которых - доктор медицинских наук, несколько кандидатов наук и заслуженные врачи РФ.За время работы Дмитрия Кузнецова в больнице сделали капитальный ремонт, заменили старые котельные на новые газовые и сделали разводку кислорода, которая была неисправна последние 46 лет. Для жителей села Синявского открыли участковую больницу со всеми необходимыми помещениями и лечебно-диагностическим оборудованием. В 2020 году в селе Покровском появилась новая модульная поликлиника площадью порядка 2 тысяч квадратных метров. Тогда же в селах Васильево-Ханжоновка и Беглица возвели новые фельдшерско-акушерские пункты. Медицина в Неклиновском районе развивается и выходит на новый уровень. Жители муниципалитета могут своевременно получать качественную медпомощь.