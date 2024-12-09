Одно из ведущих животноводческих хозяйств Ростовской области оказалось в трудной ситуации

Фото: Колхоз имени Мясникяна

В Ростовской области в последние недели активно обсуждают рост цен на сливочное масло и другие молочные продукты. Эксперты связывают это с увеличением затрат на производство, с которыми сталкиваются животноводческие хозяйства. Одним из передовых молочных хозяйств региона является АО «Колхоз имени Мясникяна», расположенный в Мясниковском районе.АО «Колхоз имени Мясникяна» на протяжении более чем 10 лет является лидером в области животноводства и работает в соответствии с самыми высокими стандартами отрасли. Успех колхоза во многом обусловлен деятельностью Матеоса Хатламаджияна, который возглавил хозяйство в 2010 году. В тот момент предприятие находилось на грани банкротства, и перед ним стояло множество сложных задач. Одной из ключевых проблем был лейкоз крупного рогатого скота. Хотя это заболевание не представляет угрозы для человека, хроническая инфекция является неизлечимой и существенно снижает продуктивность коров. Это приводит к уменьшению надоев и снижению жирности молока.Чтобы получить здоровое поголовье, в «Колхозе имени Мясникяна» решили построить новые коровники и завезти туда здоровых буренок. Для сохранения рабочих мест и кадров старые корпуса не сносили. В 2015 году началось возведение первого коровника. Также в колхоз завезли почти тысячу коров швицкой породы, дающих высокие надои, которые соответствуют мировым стандартам. В 2018 году болезнь полностью победили, что стало первым случаем в Мясниковском районе за последние 40 лет.Благодаря эффективному управлению и внедрению современных технологий «Колхоз имени Мясникяна» погасил многомиллионные долги и стал прибыльным предприятием с высокими производственными и финансовыми результатами. Сейчас каждая молочная корова дает более семи тысяч литров молока в год.Преобразования продолжились. Для максимальной продуктивности коров разработан специальный рацион из 10-20 ингредиентов в зависимости от сезона. В составе - кукуруза, ячмень, пшеница, соя и другие культуры, часть из которых выращивается на полях хозяйства. Из-за засухи год неурожайный, но фермеры обеспечили буренок едой.«Колхоз имени Мясникяна» получил множество государственных наград. В 2020 году предприятие было признано лучшим коллективом Ростовской области в сфере молочного животноводства. В последние годы колхоз инвестировал десятки миллионов рублей в капитальное строительство.В начале 2024 года сельские жители столкнулись с проблемами, которые оказали гораздо более сильное влияние на работу предприятия, чем коронавирус и летняя засуха. В октябре 2023 года против председателя Матеоса Хатламаджияна возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» из-за заявления нескольких акционеров. Они утверждали, что их права были нарушены. Матеоса Хатламаджияна через несколько месяцев суд отстранил от руководства хозяйством.Человек, который вместе с единомышленниками возродил предприятие и превратил его в одно из ведущих в Ростовской области, теперь отстранен от дел. Ему запрещено вмешиваться в работу хозяйства, общаться с новым руководством и специалистами. Из-за этого «Колхозу им. Мясникяна» становится все труднее работать.Инвестиционные программы, которые стоили сотни миллионов рублей, были приостановлены. Это, безусловно, повлияло на доходы предприятия.По информации издания DonDay, cельчане неоднократно обращались за помощью во все властные структуры.- Очень странная у нас получилась ситуация, - говорит главный зоотехник колхоза Анна Бексалиева – Несколько бывших работников посчитали себя обиженными и написали заявление в полицию. После этого против нашего председателя возбудили уголовное дело и отстранили от работы. Успешное хозяйство оказалось в сложном положении и рискует снова скатиться в убытки и упадок. А голоса сотен сельчан, которые подписали коллективное письмо с требованием дать нам спокойно работать на пользу всего общества, никто не слышит.Одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона продолжает функционировать. Этому способствуют запасы, созданные прежним руководством. Однако неизвестно, как долго предприятие сможет продержаться в условиях постоянного давления со стороны правоохранительных органов и отсутствия эффективного управления.