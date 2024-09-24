Акционерам АО «Колхоз им. Мясникяна» устроили массовый допрос в стенах школы

Фото: колхоз имени Мясникяна

Акционерам АО «Колхоз им. Мясникяна» устроили массовый допрос в одном из модульных помещений чалтырской средней школы №2. Еще в августе 2024 года DonDay и ряд других СМИ публиковали материалы об уголовном деле, которое было возбуждено против руководства одного из ведущего сельхозпредприятия Ростовской. Тогда более 200 человек подписали обращение к президенту РФ с просьбой остановить произвол. Люди требовали прекратить уголовное преследование в отношении гендиректора Матеоса Хатламаджияна.Через несколько дней после этого и был устроен массовый допрос. Вечером 7 августа сотрудники УЭБиПК ГУМВД РФ по РО обзвонили акционеров сельхозпредприятия с требованием явиться на следующий день в Чалтырскую школу №2. Они должны были подойти к учебному учреждению на улицу Октябрьская,36 к 11:00.Когда люди пришли к месту назначения, то обнаружили, что всех из вызвали на допрос в одно и тоже время. Более 50 человек! В 40-градустную десятки людей, среди которых было не мало пожилых, по несколько часов ждали своей очереди.— Мы приехали около 11:00. Во дворе уже выстроилась огромная очередь, — рассказала Татьяна К. (здесь и далее имена опрашиваемых изменены по их просьбе. Редакция располагает письменными объяснениями этих людей. – прим. ред.) — Никто ничего нам не объяснял. Я попала на допрос только в 15.00.Массовый допрос проводили порядка 10 сотрудников полиции. Вот как описывает сам процесс один из акционеров:— Полицейский пригласил меня за стол. И сразу показал справку, в которой было написано, что Матеос Хатламаджиян и другие сотрудники нанесли мне материальный ущерб. Присвоили наше имущество на сумму около 800 миллионов рублей, - говорит Михаил П. – Утверждал, что руководство предприятия ущемляет наши интересы. На меня оказывали психологическое давление и буквально принуждали написать заявление о причиненном ущербе. Говорили, что мы сможем получить компенсацию от одного и более миллиона рублей.Многие допрашиваемые были наследниками акционеров. Они не имели представления даже о том, как работает предприятие. Не вполне понимали, что от них хотят.Кто-то повелся на посулы о миллионных компенсация и написал заявление. Но те, кто понимал сложившуюся ситуацию, задавали «неудобные» вопросы: откуда взялись сотни миллионов и как их вернут колхозникам? В ответ услышали о продаже коров и другого имущества…Добавим, что допрос проводили даже не следователи, а оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК). Многие из них не знают об обстоятельствах дела – они лишь ознакомились с небольшой справкой.- У каждого полицейского были заготовленные листы-справки с одинаковым текстом - всего на треть страницы А4! Опрашивая свидетелей, правоохранители даже не ставили целью добраться до какой-то истины, установить факты. Допрос был больше похож на акт психологического давления и устрашения с единственной целью получить заявление о том, что Матеос Хатламаджиян причинил нам материальный ущерб, - добавила Анаит Т. - Некоторые из полицейских честно признавались, что даже не знают о чем идет речь и задают вопросы, которые им поручили задать.Еще несколько человек подписали заявления под давлением. Кстати, некоторых из них дома будто опомнились и отказались от показаний. Соответствующий документ направили в Следственный комитет и прокуратуру РО.Августовская акция не закончилась массовым допросом. Более месяца сотрудники наведывались к акционерам домой без предупреждения. Кому-то допрос устроили прямо во дворе. Тех, кого не удалось застать дома, вызывали на следственные действия в отдел полиции.Как сообщила изданию DonDay адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина, допрос в таком виде является незаконным. Жалоба в генпрокуратуру РФ уже направлена. По ее словам, правоохранители нарушили нормы уголовно-процессуального кодекса. Требование явиться на допрос, не было подтверждено повесткой. Сам допрос проходил в присутствии большого скопления людей в здании школы. Акционерам не разъяснили их права. Ведь они могли не давать никаких показаний и имели право на адвоката. Копию протокола выдать отказались, ссылаясь на то, что это «госдокумент». Тем самым они нарушили нормы УПК РФ.Из-за уголовного преследования директора Матеоса Хатламаджияна, доходы АО «Колхоз им. Мясникяна» значительно упали. Убытки уже превышают 130 миллионов (!) рублей и продолжают расти. Большинство акционеров считают, что правоохранители своими действиями пытаются уничтожить бизнес, который создавали в течение 15 лет. Работники колхоза требуют справедливого следствия по отношению к Хатламаджияну.