Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей солнечной системе



Учёные открыли новую карликовую планету в нашей солнечной системе. Небесное тело получило имя Гигея. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.



Специалисты давно изучали астероид. Чтобы называться карликовой планетой, он должен отвечать четырём требованиям: вращаться по орбите вокруг Солнца, не являться ничьим спутников, быть не в состоянии расчистить район своей орбиты от других небесных тел и иметь форму сфероида (для этого астероид должен обладать достаточной массой, чтобы под воздействием собственной гравитации принять форму шара). Первым трём критериям Гигея соответствовала, а вот по поводу четвёртого у астрономов были сомнения.



С помощью специального приёмника на Очень Большой Телескопе в Европейской южной обсерватории учёные смогли досконально изучить поверхность объекта. Новые исследования подтвердили, что Гигея имеет сферическую форму. Это дало основание перевести её из разряда астероидов в разряд карликовых планет. Она стала шестой в совеем роде. До неё были известны Церера, Хаумеа, Макемаке, Эрида и Плутон, который в 2006 году лишился звания планеты и стал карликом. До открытия Гигеи Церера была «крохой» в своей группе. Диаметр нового объекта – чуть больше 430 километров, тогда как поперечник Цереры – 950 километров.



Руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын пояснил, что ни в Ростовской области, ни в России подобные открытия сделать невозможно. Для исследований такого рода необходима сверхмощная техника, которая находится только в самых крупных обсерваториях мира.