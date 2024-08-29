В ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» поучаствовала Общественная палата РО

Фото: ОП РО

Общественная палата Ростовской области присоединилась к ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Уже много лет ОП РО оказывает поддержку детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья, помогая им подготовиться к новому учебному году. Этот проект будет реализован и в 2024 году.В преддверии Дня знаний в Ростовском зоопарке состоялась встреча с первоклассниками и их родителями. Мероприятие организовали Общественная палата РО, Ростовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» и Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону. Оно прошло в рамках «Года семьи» и «Года добрых дел». Целью мероприятия была помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, в том числе из семей участников специальной военной операции.Сергей Гайдук, председатель комиссии по экономике и предпринимательству, уже много лет помогает детям из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря его участию дети получили возможность приобрести школьные наборы. Эта помощь оказывается им на постоянной основе.В рамках мероприятия будущие школьники получили наборы школьных принадлежностей, которые помогут им успешно начать учебный год. В акции участвовали около ста детей из Ростова и области. На мероприятии выступили с приветственными словами председатель Ростовского регионального отделения Союза матерей России Валентина Ласточкина и директор Департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Виктория Добрицкая. Для детей подготовили показательные кормления животных, провели экскурсии по зоопарку и организовали места для отдыха в пикниковой зоне.Важную роль в этом направлении играет Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), которую возглавляет член Общественной палаты Ростовской области Игорь Омельченко. ОНК Ростовской области оказывается помощь, направленная на поддержку молодежи, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации. В 2024 году ОНК вместе с Главным управлением МВД Ростовской области продолжает работу по поддержке подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей. Детям передали комплекты школьных принадлежностей и сладости.В течение года Общественная палата Ростовской области будет продолжать свою работу по поддержке детей. Это постоянная деятельность, направленная на помощь тем, кто в ней нуждается. Общественная палата региона прилагает все усилия, чтобы обеспечить детям счастливое детство и качественное образование.