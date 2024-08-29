В ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» поучаствовала Общественная палата РО
В преддверии Дня знаний в Ростовском зоопарке состоялась встреча с первоклассниками и их родителями. Мероприятие организовали Общественная палата РО, Ростовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» и Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону. Оно прошло в рамках «Года семьи» и «Года добрых дел». Целью мероприятия была помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, в том числе из семей участников специальной военной операции.
Сергей Гайдук, председатель комиссии по экономике и предпринимательству, уже много лет помогает детям из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря его участию дети получили возможность приобрести школьные наборы. Эта помощь оказывается им на постоянной основе.
В рамках мероприятия будущие школьники получили наборы школьных принадлежностей, которые помогут им успешно начать учебный год. В акции участвовали около ста детей из Ростова и области. На мероприятии выступили с приветственными словами председатель Ростовского регионального отделения Союза матерей России Валентина Ласточкина и директор Департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Виктория Добрицкая. Для детей подготовили показательные кормления животных, провели экскурсии по зоопарку и организовали места для отдыха в пикниковой зоне.
Важную роль в этом направлении играет Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), которую возглавляет член Общественной палаты Ростовской области Игорь Омельченко. ОНК Ростовской области оказывается помощь, направленная на поддержку молодежи, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации. В 2024 году ОНК вместе с Главным управлением МВД Ростовской области продолжает работу по поддержке подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей. Детям передали комплекты школьных принадлежностей и сладости.
В течение года Общественная палата Ростовской области будет продолжать свою работу по поддержке детей. Это постоянная деятельность, направленная на помощь тем, кто в ней нуждается. Общественная палата региона прилагает все усилия, чтобы обеспечить детям счастливое детство и качественное образование.