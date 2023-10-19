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Обломки сбитой ПВО цели упали в реку Дон

Обломки сбитой ПВО цели упали в реку Дон
Обломки цели, сбитой системой ПВО (противовоздушной обороны), упали в реку Дон. Части неизвестного объекта разлетелись в черте Пролетарского района.

Как сообщал Rostov.ru, ПВО сработала около 10 часов 19 октября. В небо над Ростовом взлетели две ракеты. Первая не попала в цель. А вот вторая достигла объекта. Раздался взрыв, который слышали жители сразу нескольких городов: Ростова, Аксая, Батайска.

На место выехали сотрудники спецслужб. По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
Фото: DonDay.ru.
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