Обломки сбитой ПВО цели упали в реку Дон
Обломки цели, сбитой системой ПВО (противовоздушной обороны), упали в реку Дон. Части неизвестного объекта разлетелись в черте Пролетарского района.
Как сообщал Rostov.ru, ПВО сработала около 10 часов 19 октября. В небо над Ростовом взлетели две ракеты. Первая не попала в цель. А вот вторая достигла объекта. Раздался взрыв, который слышали жители сразу нескольких городов: Ростова, Аксая, Батайска.
На место выехали сотрудники спецслужб. По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле нет.