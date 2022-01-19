Областная прокуратура контролирует работы на теплосети, где случилась авария
Областная прокуратура контролирует ход работы по восстановлению тепла жителям Советского района Ростова. Надзорное ведомство сопровождает мероприятия коммунальных служб по устранению последствий ЧП.
Коммунальная авария произошла днем 21 января на улице 2-й Краснодарской, 145. В результате без горячей воды и отопления в мороз остались тысячи жителей донской столицы.
Пока люди мерзли в квартирах, по дорогам растекался кипяток. Из-за пара автомобилистам было сложно проезжать этот участок. Приходилось сбавлять скорость, чтобы не попасть в ДТП.
Тепло вернется в дома ростовчан к 8 часам 22 января. Сейчас на месте работают девять человек из коммунальной службы на семи спецмашинах.
- Прокуратурой обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению теплоснабжения и устранению последствий произошедшего, - добавили в ведомстве.