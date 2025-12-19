Компания «ДонМетан» признана лучшей АГНКС года в России
Фото с награждения: азсроссии.рф
Компания «ДонМетан» из Ростовской области стала победителем Всероссийского конкурса «АЗС России 2025» в номинации «Лучшая АГНКС года» (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция). Компания обошла таких крупных игроков рынка, как «Газпром газомоторное топливо», «Татнефть-АЗС-Запад», «Центротех АЗС» и другие.
Подведение итогов и торжественная церемония победителей третьего Всероссийского конкурса «АЗС России 2025» состоялась 17 декабря в Москве, в Парламентской библиотеке Федерального Собрания РФ.
Председатель совета директоров «ДонМетан» Андрей Дубовсков, получая награду, выразил благодарность экспертам конкурса и клиентам компании за оказанное высокое доверие. По его словам, в проект «ДонМетан», направленный на развитие альтернативных видов топлива на транспорте с мини-заводом по сжиженному природному газу, было инвестировано более 500 миллионов рублей частных и государственных средств. Андрей Дубовсков заверил, что компания и впредь будет стремиться быть в лидерах по инфраструктуре энергоперехода для транспорта, поддерживать высокие стандарты качества.
ООО «ДонМетан» расположен в поселке Интернациональном (Октябрьский район, Ростовская область) на тысячном километре трассы М-4 «Дон», у г. Шахты. Это - уникальный для России многотопливный автозаправочный комплекс, аналогов нет. Здесь водителям доступны абсолютно все существующие для автомобилей виды топлива: бензин, дизель, пропан-бутан (СУГ), компримированный (сжатый) метан (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ) для грузовиков и для СПГ-газовозов, а также быстрая зарядная станция для электротранспорта. Всего одновременно на многотопливном комплексе можно заправить и зарядить 27 единиц различного транспорта.
По словам директора ООО «ДонМетан» Ирины Ивановой, миссия компании - снижение транспортных и логистических издержек, улучшение экологической обстановки и демонстрация принципов ответственного энергоперехода.
Сегодня «ДонМетан» видит в СПГ и сопутствующем газомоторном сегменте огромный потенциал для Юга России — региона, исторически лидирующего по использованию компримированного природного газа на транспорте, но где и сегмент СПГ также начинает развиваться. Это позволило нам не только диверсифицировать энергобаланс региона, но и сформировать редкую синергию между топливными технологиями и высокими стандартами сервиса, - подчеркнула Ирина Иванова.
Особенностью комплекса iGas является наличие собственного мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 500 кг/час, построенного с использованием российского оборудования компании НПК «НИКА» из города Шахты.
Мини-завод по производству СПГ удалось быстро и недорого построить, так как он был интегрирован в уже существующую инфраструктуру метановой заправки «ДонМетан». Это только начало большого проекта по созданию современного топливного комплекса, который позволит сократить расходы на перевозки, улучшить состояние окружающей среды и внедрить более экологичные виды топлива для транспорта в регионе.
В перспективе совместно с правительством Ростовской области планируется создание сети СПГ-АЗС и формирование газомоторного коридора по международному направлению «Север – Юг». В настоящее время СПГ-мини-завод и КриоАЗС от «ДонМетан» – пока единственные по трассе М-4 «Дон». Применение инновационных технологий автоматизации управления топливными процессами и контроля качества топлива обеспечивает соответствие самым высоким отраслевым и экологическим стандартам.