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Новый антирекорд: в Ростовской области скончались 39 пациентов с коронавирусом

Новый антирекорд: в Ростовской области скончались 39 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области зафиксировали очередной антирекорд по числу людей, скончавшихся от коронавируса. По данным на 20 ноября, за сутки вирус забрал жизни 39 человек. Ранее это число не превышало 36.

В числе умерших оказались 22 женщины. Самой молодой из них было 52 года, а самой пожилой - 91 год. Также не стало 17 мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.

За прошедшие 24 часа увеличилось и количество инфицированных. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 654 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 169 044 человек, из которых 8 353 не смогли побороть вирус.
Фото: Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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