Новый антирекорд: в Ростовской области скончались 39 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области зафиксировали очередной антирекорд по числу людей, скончавшихся от коронавируса. По данным на 20 ноября, за сутки вирус забрал жизни 39 человек. Ранее это число не превышало 36.
В числе умерших оказались 22 женщины. Самой молодой из них было 52 года, а самой пожилой - 91 год. Также не стало 17 мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
За прошедшие 24 часа увеличилось и количество инфицированных. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 654 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 169 044 человек, из которых 8 353 не смогли побороть вирус.