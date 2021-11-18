Новый антирекорд: в Ростовской области скончались 39 пациентов с коронавирусом

Фото: Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В Ростовской области зафиксировали очередной антирекорд по числу людей, скончавшихся от коронавируса. По данным на 20 ноября, за сутки вирус забрал жизни 39 человек. Ранее это число не превышало 36.В числе умерших оказались 22 женщины. Самой молодой из них было 52 года, а самой пожилой - 91 год. Также не стало 17 мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.За прошедшие 24 часа увеличилось и количество инфицированных. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 654 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 169 044 человек, из которых 8 353 не смогли побороть вирус.