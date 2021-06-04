Новых руководителей следственных отделов назначили в Ростове и Азове

Назначили новых руководителей следственных отделов по Железнодорожному району Ростова и по Азову. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.Следственный отдел по Железнодорожному району Ростова-на-Дону возглавил 33-летний майор юстиции Алексей Климов. Он закончил Ростовский юридический институт министерства внутренних дел РФ в 2010 году. Получив высшее образование, служил в органах внутренних дел Ростовской области. В 2011 году стал старшим следователем Шахтинского межрайонного следственного отдела в следственном управлении следственного управления РФ по Ростовской области.На должность руководителя следственного отдела по Азову назначили 40-летнего полковника юстиции Сергея Кардашова. Он окончил Ростовский государственный университет в 2004 году. Затем служил в органах прокуратуры Ростовской области. В 2007 году Сергей Кардашов стал старшим следователем Советского межрайонного следственного отдела в СУ СК при прокуратуре РФ по Ростовской области. В 2019 - получил должность руководителя Зерноградского межрайонного отделения следственного отдела СУ СКР, где и проработал до нового назначения.