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В Ростове назначили руководителя следственного отдела по Первомайскому району

В Ростове назначили руководителя следственного отдела по Первомайскому району
Назначили руководителя следственного отдела по Первомайскому району города Ростов-на-Дону СУ СКР. Эту должность занял 38-летний подполковник юстиции Алексей Савченко.

Алексей Савченко окончил в 2006 году СКАГС (Северо-Кавказскую академию государственной службы). С сентября 2007-го стал следователем Зимовниковского межрайонного следственного отдела. В 2018-м его назначили на должность руководителя следственного отдела по Аксайскому району, где он проработал три года.

За годы службы подполковник юстиции был награжден знаком отличия «Лучший следователь», медалями «300 лет первой следственной канцелярии», «За безупречную службу» III степени, «10 лет Следственному комитету РФ». Также Алексей Савченко имеет Почетную грамоту СК РФ и знак губернатора донского региона «За ратную службу».

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