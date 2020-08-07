Новые зараженные коронавирусом выявлены в 27 городах и районах Ростовской области

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 27 городах и районах Ростовской области. Об этом 10 августа сообщило донское правительство.Больше всего больных с положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Ростове (50), Новоччеркасске (11) и Волгодонске (8). Шесть новых случаев за минувший день выявлено в Мясниковском районе, пять – в Батасйке, четыре – в Миллеровском районе. По три – в Красносулинском, Взовском и Сальськом районах, по два – в Азове, Заветинском, Пролетарском, Неклиновском, Семикаракорском, Аксайском, Октябрьском, Песчанокопском районах. И по одному случаю – в Гукове, Звереве, Зимовниковском, Белокалитвинском, Веселовском. Мартыновском, Каменском и Родионово-Несветайском районах.Всего за последние сутки зарегистрировано 128 новых пациентов с COVID-19. За весь период инфекцией на Дону переболели почти 11,5 тысяч жителей, 261 не перенесли коронавирус.