Новые заражённые коронавирусом на Дону — жители 21 территории

Фото: Алексей Бойко

На территории Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом выявили на 21 территории. Обновлённую карту распространения инфекции по региону опубликовал пресс-центр по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.За сутки диагноз подтвердили у 89 местных жителей. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 22 человека в Ростове, 11 — в Батайске, по 6 — в Каменске-Шахтинском, Шахтах и Мартыновском районе, 5 — в Семикаракорском районе, по 4 — в Мясниковском и Ремонтненском районах, по 3 — в Чертковском и Каменском районах, по 2 — в Донецке, Сальском, Егорлыкском, Зерноградском, Верхнедонском, Пролетарском и Орловском районах, по 1 — в Аксайском, Волгодонском, Неклиновском и Тарасовском районах.За последние два дня летальные исходы от коронавируса на территории области не регистрировали. От новой болезни за весь период скончались 25 человек.